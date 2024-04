F1, Carlos Sainz e Kimi Antonelli in ballo per il sedile Mercedes nel 2025

La forza dell’usato sicuro o la voglia di stupire? In Mercedes sono settimane di riflessioni. Il Mondiale 2024 di F1 non sta sorridendo più di tanto alla Stella a tre punte perché quest’era delle vetture a effetto suolo sembra essere compresa poco dai tecnici di Brackley. La W15, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di discontinuità chiaro rispetto alle ultime due stagioni, nei fatti non va.

In un campionato in cui Red Bull appare di un’altra categoria e in cui il ruolo di “prima degli umani” spetta alla Ferrari, la scuderia anglo-tedesca deve comprendere i suoi problemi e trovare le soluzioni. A questo proposito, un’altra criticità sarà quella della sostituzione di Lewis Hamilton. Come è noto, il britannico lascerà il team a fine 2024, per approdare a Maranello.

Un sedile piuttosto ambito quello di Lewis e chi sono i candidati? Stando a quanto riportano fonti autorevoli, i nomi sono quelli dello spagnolo Carlos Sainz e di Kimi Antonelli. L’iberico, in uscita dalla Ferrari per lasciare il posto al britannico, potrebbe quindi completare lo scambio di “figurine” tra la Rossa e la Mercedes. Secondo Racingnews365 si è lavoro per trovare un accordo sulla durata del contratto e si parla di un annuale con opzione per il 2026.

Tuttavia, come riportato da Andrew Benson di BBC F1, anche Antonelli potrebbe essere ancora in corsa per il sedile citato. Il bolognese, in forza alla Prema in F2 e nell’orbita delle Frecce d’Argento, dispone dei punti necessari per la superlicenza e competere nel 2025, grazie alla vittoria dei campionati appartenenti alle Feeder Series (Formula Regional Europea e Middle East nel 2023 e F4 Italiana, ADAC e UAE nel 2022). Spetterà a Toto Wolff quindi sciogliere le riserve.