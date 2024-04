F1, Carlos Sainz: “Abbiamo solo un piccolo aggiornamento sul retrotreno della Ferrari. Non ci sono novità sul mio futuro”

È un Carlos Sainz desideroso di far bene quello che si presenta al via del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul celebre tracciato di Suzuka (Giappone) lo spagnolo sarà tra gli osservati speciali, citando il successo in Australia davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc. Una doppietta che ha dato tanto morale alla Ferrari, nella considerazione che anche le circostanze siano state favorevoli. Ci si riferisce al ritiro per problemi tecnici di Max Verstappen (Red Bull).

Nella conferenza stampa di presentazione del fine-settimana nipponico, Carlos è stato chiaro: “L’anno passato abbiamo fatto molta fatica con la SF-23, speriamo che le cose vadano meglio. Per questo week end abbiamo solo un piccolo aggiornamento sul retrotreno, un upgrade più sostanzioso lo avremo più avanti nel corso della stagione“.

Come è noto, il madrileno è in uscita da Maranello e dovrà trovarsi un nuovo sedile nel 2025: “Ho tante opportunità e stiamo parlando con diverse squadre. Si tratta solo di approfondire i dettagli e di capire quali sono le migliori per me e per il mio futuro, ma non ho nessuna notizia da darvi o da dirvi oggi“, ha chiarito l’iberico.

Sainz ha anche precisato di non potersi allenare in palestra al top per quanto accaduto in Arabia Saudita, ovvero l’attacco di appendicite acuta che lo aveva costretto a un’operazione e a saltare le qualifiche e la gara di Jeddah.