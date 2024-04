Daniil Medvedev rivela quale sia stato il cambiamento più grande nel tennis di Sinner

Come riportato da La Stampa, il russo Daniil Medvedev ha dato una chiara chiave di lettura sull’evoluzione avuta da Jannik Sinner nell’ultimo periodo. Il russo, nettamente sconfitto per 6-1 6-2 nella semifinale del Masters1000 di Miami, si presenta al torneo di Montecarlo sulla terra rossa con la voglia di rifarsi, magari incrociando Jannik nuovamente nel penultimo atto.

Dopo aver battuto l’altoatesino nei primi sei incroci, il russo ha dovuto subire a sua volta una serie di cinque sconfitte consecutive. La crescita tecnica e fisica del tennista italiano è uno dei temi più discussi e da questo punto di vista il moscovita ha detto la propria.

“Sinner ha sempre avuto la potenza per piazzare vincenti, però ora sbaglia meno ed più difficile fargli punto“, il pensiero di Medvedev. In sostanza, una grande solidità, abbinata a un’eccellente velocità di palla. Un concetto facile da esprimere, ma non altrettanto da realizzare. “Dei 5 match di fila che ho perso contro Jannik 4 sono stati equilibratissimi, eppure li ha vinti tutti lui. Non vedo l’ora della rivincita“, ha aggiunto Medvedev alla testata citata.

Vedremo se l’incrocio con il russo ci sarà. Oggi il 22enne pusterese affronterà negli ottavi di finale il tedesco Jan-Lennard Struff e non sarà un match semplice perché il teutonico sa interpretare piuttosto bene la terra rossa, come dimostrato dalla Finale dell’anno scorso raggiunta a Madrid. Nello stesso tempo, Medvedev dovrà giocare contro il connazionale Karen Khachanov e anche per lui non sarà una “passeggiata”.