Curling, nuova Italia ai Mondiali di doppio misto: Constantini e De Zanna per spaventare le big da medaglia

I Mondiali 2024 di curling doppio misto andranno in scena a Oestersund (Svezia) dal 20 al 27 aprile. All’evento parteciperanno venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. L’Italia cercherà di stupire in questa rassegna iridata, dopo aver mancato l’accesso alla fase a eliminazione direttamente nell’ultima edizione.

Stefania Constantini si presenterà da Campionessa Olimpica e al suo fianco avrà il terzo compagno differente negli ultimi due anni: dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi insieme ad Amos Mosaner e aver partecipato agli ultimi Mondiali con Sebastiano Arman, la veneta gareggerà in coppia con la novità Francesco De Zanna, già capace di distinguersi a livello juniores e riserva del quartetto maschile che ha recentemente conquistato la medaglia di bronzo iridata.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A con Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svizzera, Turchia. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, USA.

Gli USA hanno conquistato il titolo lo scorso anno, ma la coppia è cambiata: ci saranno Becca Hamilton e Matt Hamilton al posto di Cory Thiesse e Korey Dropkin.

Ha cambiato formazione anche il Giappone d’argento: Chiaki Matsumura e Yasumasa Tanida sono stati sostituiti da Miyu Ueno e Tsuyoshi Yamaguchi. Rimpiazzi anche in seno alla Norvegia di bronzo: fuori Martine Roenning e Mathias Braenden, dentro Kristin Skaslien e Magnnus Nedregotten. Attenzione al Canada di Kadriana Lott e Colton Lott, alla Danimarca di Jasmin Lander ed Henrik Holtermann, alla Scozia di Sophie Jackson e Duncan McFadzean, alla Svezia di Isabella Wranaa e Rasmus Wranaa, alla Svizzera di Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller.