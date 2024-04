Chi è Francesco De Zanna: il giovane che affiancherà Stefania Constantini ai Mondiali di curling misto

Francesco De Zanna è il volto nuovo del curling tricolore: ha fatto parte della squadra maschile che ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores (prima volta storica, l’Italia non aveva mai disputato una finale iridata di categoria), era la riserva del quartetto seniores che si è messo la medaglia di bronzo ai recenti Mondiali (faceva da alternate a Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella) e ora si appresta a partecipare ai Mondiali di doppio misto in coppia con Stefania Constantini.

Stiamo parlando di un giovane estremamente promettente e talentuoso, che ha già iniziato a esprimere la propria caratura in campo internazionale. Classe 2002 di Cortina d’Ampezzo, studia ingegneria civile presso l’Università di Trento. Tesserato per il C.C. Dolomiti proverà a mettersi in bella mostra sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) dal 20 al 27 aprile, affiancando la Campionessa Olimpica di specialità. Per la veneta ci sarà un nuovo compagno agonistico dopo aver conquistato il titolo a cinque cerchi con Mosaner e aver partecipato agli ultimi Mondiali con Arman.

Potrebbe essere questa la coppia che rappresenterà il Bel Paese alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Bisognerà proprio vedere il potenziale di Francesco De Zanna, quale sarà il suo impatto in incontri ufficiali al massimo livello, come reggerà la pressione e quale sarà il suo tasso tecnico. Da annotare che il veneto ha gareggiato insieme a Giulia Zardini Lacedelli (riferimento del quartetto femminile, quarto agli ultimi Mondiali e argento agli Europei), conquistando il terzo posto al Nord Junior Curling Tour nel 2022.