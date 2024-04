Curling misto, fondamentale vittoria per l’Italia contro la Danimarca ai Mondiali: playoff più vicini

L’Italia ha sconfitto la Danimarca per 9-4 e ha infilato la quinta vittoria ai Mondiali 2024 di curling doppio misto. Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno giganteggiato contro un avversario rognoso sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e attualmente occupano il secondo posto in classifica generale (cinque successi e una sconfitta), alle spalle dell’imbattuta Svizzera (6-0) e davanti a Giappone (4-2) e Norvegia (4-2). Gli azzurri hanno fornito una prestazione di eccellente spessore tecnico, scappando via in avvio e poi mostrando grande solidità nel finale quando la coppia nordica aveva cercato di riavvicinarsi.

L’Italia è ampiamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata accede direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputano un qualification game che mette in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie. La formazione tricolore tornerà sul ghiaccio domani (mercoledì 24 aprile) per disputare due incontri: alle ore 10.00 contro la Norvegia e alle ore 18.00 contro l’Estonia, due testa a testa che potrebbero dire molto sul futuro della nostra Nazionale in questa rassegna iridata.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini e Francesco De Zanna partono subito forte e strappano la mano a Jasmin Lander ed Henrik Holtermann, mettendo a segno un punto nel primo end. Gli azzurri si ripetono nella seconda frazione portando a casa ben due punti e si issano così sul 3-0. I danesi accorciano le distanze con un punto di giustezza nel terzo parziale e poi rubano la mano nel quarto grazie a una sbavatura di Constantini (3-2).

Al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo, l’Italia segna due punti che ristabiliscono le distanze (5-2), anche se la Danimarca usa il power-play per tenere botta e rimanere in scia (5-4). Gli azzurri sfruttano il vantaggio di spostare le stone iniziali nel nono end, siglano un punto e vanno sul 6-4. Nell’ultimo end la Danimarca tenta il tutto per tutto, ma Constantini e De Zanna sono scaltri, strappano il martello con tre punti e vincono l’incontro.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Norvegia vs Estonia 9-4

Italia vs Danimarca 9-4

Svizzera vs Spagna 8-1

Francia vs Turchia 4-7

Giappone vs Germania 7-5

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 6 vittorie (6 partite disputate)

2. Italia 5 (6)

3. Giappone 4 (6)

3. Norvegia 4 (6)

5. Estonia 3 (6)

5. Germania 3 (6)

7. Danimarca 2 (6)

7. Turchia 2 (6)

9. Francia 1 (6)

10. Spagna 0 (6)