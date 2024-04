Curling, l’Italia schianta la Germania e plana in semifinale ai Mondiali!

L’Italia ha surclassato la Germania con il punteggio di 8-3 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera nitida nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e si è così guadagnata l’ingresso tra le migliori quattro potenze planetarie di questo sport. Dopo la medaglia di bronzo conquistata nel 2022 e la quarta piazza di dodici mesi fa, il quartetto tricolore si è confermato ai vertici internazionali per il terzo anno consecutivo e ora andrà a caccia del podio.

Joel Retornaz e compagni torneranno in scena alle ore 16.00 per affrontare la Svezia in una semifinale che si preannuncia proibitiva: gli azzurri dovranno vedersela contro la corazzata guidata dal maestro assoluto Niklas Edin (cinque volte iridato e Campione Olimpico a Pechino 2022), servirà una grande impresa per avere la meglio sugli scandinavi (primi nel round robin con undici vittorie su dodici incontri disputati) e regalarsi il primo atto conclusivo della storia. Dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il Canada (secondo nel round robin) e la Scozia, che ha regolato gli USA per 8-4 nell’altro qualification game.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. Il quartetto teutonico guidato da Marc Muskatewitz ha il vantaggio del martello e cerca di sfruttarlo, ma il gioco non è impeccabile e alla fine riesce a marcare un solo punto. Gli azzurri controllano la situazione nel secondo end, optano per una mano nulla e poi si scatenano mettendo a segno due punti nella terza frazione per portarsi in vantaggio (2-1).

L’Italia riuscirà poi in una magia tecnica molto rara: strappare la mano per tre volte consecutive! Un punto a testa tra quarto, quinto e sesto end per issarsi sul 5-1. Il quartetto tricolore è in chiaro controllo della situazione, anche se per la quarta volta di fila si trova costretto a fronteggiare l’ultimo tiro in favore degli avversari , gli azzurri vanno ancora vicinissimi a una rubata ma per un soffio la Germania riesce a marcare il punto che accorcia le distanze al termine del settimo end (5-2).

Il martello torna nelle mani dell’Italia, la costruzione del gioco è precisa, ma Joel Retornaz sbaglia clamorosamente l’ultimo tiro: gli azzurri potevano marcare due punti e chiudere nei fatti la partita, invece la Germania strappa la mano e tiene viva la partita (5-3). Nell’end successivo, però, gli azzurri non sbagliano più e questa volta la stone finale di Retornaz è impeccabile, pulisce la casa e porta a casa tre punti (8-3) che valgono la vittoria anticipata.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Scozia vs USA 8-4

Germania vs Italia 3-8

TABELLONE MONDIALI CURLING

QUALIFICATION GAME

[3] Scozia vs [6] USA 8-4

[4] Germania vs [5] Italia 3-8

SEMIFINALI

[1] Svezia vs [5] Italia

[2] Canada vs [3] Scozia