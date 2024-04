Curling, l’Italia liquida la Corea e prosegue la corsa verso i playoff ai Mondiali

Bella Italia nel giorno di Pasquetta. Dopo aver superato all’extra-end i Maestri canadesi, la Nazionale italiana ha sconfitto agilmente per 8-5 anche la Corea del Sud in occasione della quinta partita valida per il round robin dei Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in scena in Svizzera, precisamente in quel di Schaffhausen.

Un match comunque leggermente contratto quello del team capitanato da Joel Retornaz, abile a cambiare marcia a partire dal quarto end. L’inizio è già in discesa, complice un errore di Park che permette agli azzurri di rubare la mano mettendo a referto un punto.

Dopo un secondo turno terminato con un nulla di fatto, l’Italia si complica la vita da sola nel terzo round: le bocciate di Retornaz sono lievemente imprecise, fattore che consente agli asiatici di effettuare il contro sorpasso, timbrando due sigilli e portandosi sul 2-1. Gli azzurri si ritroveranno a ricucire l’errore nell’end successivo, firmando con bravura il tris, scaturito anche da un erroraccio dello skip coreano, il quale lascia la tavola apparecchiata al Capitano italiano.

Seguirà quindi il più classico scambio dei favori, con la Corea che accorcia le distanze a metà gara di un’unità e con l’Italia che ripristina il vantaggio nella sesta manche, trovando nuovamente la risposta dei rivali. Sarà nell’ottava mano che Retornaz e Co troveranno il doppio punto, mettendo sette timbri nel tabellino contro i quattro degli orientali.

Ma nel curling è vietato distrarsi. Seppur incespicandosi in un una serie di colpi non eccezionali, i nostri ragazzi costringono i coreani a prendersi solo il punto nel nono end, tornando con il martello in mano nell’ultimo atto. Un gioco supportato involontariamente anche da un altro strafalcione di Park, il quale concede un altro punto agli azzurri che chiudono quindi per 8-5.

Prosegue dunque la corsa dell’Italia verso i playoff della rassegna iridata, adesso con un bottino di quattro vittorie e una sconfitta. Domani, alle 14:00, la cruciale sfida con gli Stati Uniti.