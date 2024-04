Curling, l’Italia capitola all’ultimo tiro contro gli USA: si complica la strada per la semifinale diretta ai Mondiali

L’Italia è stata sconfitta dagli USA con il punteggio di 5-4 ai Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale è incappata nella seconda battuta d’arresto sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) dopo quella rimediata a Pasqua contro la Scozia, vanificando parzialmente lo spettacolare successo ottenuto ieri contro il quotatissimo Canada.

Il quartetto tricolore, quarto agli ultimi Europei e nella passata rassegna iridata, si trova al terzo posto in classifica generale (4 successi e 2 sconfitte) alla pari con Germania, USA e Scozia, alle spalle di Svezia (6-0) e Canada (4-1). Gli azzurri sono in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie.

L’Italia ha disputato un incontro alla pari contro Shuster e compagni, ma è stata meno scaltra nei momenti caldi ed è capitolata all’ultimo tiro. La formazione guidata dallo skip Joel Retornaz tornerà sul ghiaccio nella giornata di domani (mercoledì 3 aprile) per disputare due partite: alle ore 09.00 contro la fortissima Svezia del maestro Niklas Edin e alle ore 14.00 contro la più abbordabile Olanda.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. John Shuster e compagni marcano un punto in apertura di partita, poi la mano passa agli azzurri che optano per un turno nulla e poi pareggiano i conti nel terzo end (1-1). Gli americani emulano la strategia, con il classico nullo+punto e si issano così sul 2-1 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio è la nostra Nazionale a fare la differenza, costruisce un eccellente castello di gioco e lo skip firma due punti di lusso con un ultimo tiro particolarmente accorto.

L’Italia si porta in vantaggio per la prima volta nell’incontro (3-2) e mette pressione alla compagine a stelle e strisce. Gli USA rispondono presente in maniera perentoria, gli azzurri non riescono a controbattere nella maniera più efficace possibile e Shuster ha vita facile con il martello nel marcare i due punti che valgono il contro sorpasso (4-3 dopo sette end). La partita diventa un serratissimo corpo a corpo nella fase calda e ogni minimo errore si può pagare a caro prezzo.

L’Italia pareggia di giustezza i conti e si entra così negli ultimi due end in perfetta parità (4-4). Gli USA riescono a giocare una mano nulla in maniera molto intelligente e così conservano il vantaggio dell’ultimo tiro nella frazione conclusiva. Gli azzurri si trovano così costretti a rincorrere, ma Shuster e compagni rispondono colpo su colpo e poi piazzano la stone della vittoria.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Norvegia vs Paesi Bassi 8-6

Germania vs Scozia 8-7

Nuova Zelanda vs Svezia 7-11

USA vs Italia 5-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 6 vittorie (6 partite disputate)

2. Canada 4 (5)

3. Italia 4 (6)

3. Germania 4 (6)

3. Scozia 4 (6)

3. USA 4 (6)

7. Svizzera 3 (5)

8. Repubblica Ceca 3 (6)

8. Norvegia 3 (6)

10. Paesi Bassi 2 (6)

11. Giappone 2 (6)

12. Corea del Sud 0 (6)

12. Nuova Zelanda 0 (6)