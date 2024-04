Come sta Vingegaard? Infortunio più serio del previsto: si complica la strada verso il Tour de France

Jonas Vingegaard si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici dopo la bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi. I nuovi esami hanno rivelato che il ciclista danese ha rimediato uno pneumotorace e una contusione polmonare, oltre alle già riscontrate fratture alla clavicola e ad alcune costole.

Il vincitore degli ultimi due Tour de France rimane in ospedale, dal bollettino medico si legge che le condizioni restano stabili e che ha riposato nella notte. Ricordiamo che la contusione polmonare è una lesione senza perforazione dell’organo, che solitamente si verifica in seguito a un grave trauma al torace.

L’infortunio è dunque peggiore del previsto per l’alfiere della Visma-Lease a Bike, che ora vede ancora più compromesse le residue speranze di prendere parte al Tour de France, che scatterà sabato 29 giugno da Firenze. Il 27enne ha poco più di due mesi per recuperare da questo bruttissimo infortunio, ritrovare la forma ed essere competitivo alla Grande Boucle per inseguire la terza maglia gialla consecutiva.

Impresa davvero improba. Allo stato attuale lo sloveno Tadej Pogacar, che correrà anche il Giro d’Italia, resta il favorito per il trionfo sulle strade transalpine. Ricordiamo che il belga Remco Evenepoel ha rimediato una frattura della clavicola in occasione della caduta al Giro dei Paesi Baschi.