Ciclismo su pista, Nations Cup: Madison femminile vicino al podio, Viviani non brilla nell’Omnium

Seconda giornata di Nations Cup di ciclismo su pista che non porta molti frutti all’Italia, Sulla pista di Milton non sono arrivati risultati di rilievo durante la nottata italiana.

La Madison femminile sfiora soltanto il podio. Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini rimangono a lungo in lizza per un posto fra le prime tre, ma nella gara vinta dalla Gran Bretagna sulla Francia le due azzurre vengono superate per soli tre punti dagli Stati Uniti, accontentandosi della quarta piazza. Nello sprint femminile, Miriam Vece viene invece eliminata ai quarti di finale da Hetty van de Wouw, poi quarta: la vincitrice è la francese Mathilde Gros, sin dalla mattina la più veloce di giornata.

Delusione Elia Viviani nell’Omnium: il velocista della Ineos-Grenadiers, ancora in brutte condizioni dopo la caduta alla Parigi-Roubaix, non è mai nel vivo dell’azione e chiude con un anonimo diciassettesimo posto, ben lontano dalle posizioni di testa. La gara se l’aggiudica il suo compagno di squadra su strada Ethan Hayter.

Nel keirin maschile Stefano Moro e Matteo Bianchi si fermano entrambi alle batterie di ripescaggio, assistendo da lontano alla vittoria del solito Harrie Lavreysen. I due azzurri hanno provato a sgomitare facendosi spazio in una gara difficile, ma senza successo.