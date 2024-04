Chi è l’arbitra che ha danneggiato Sinner: incredibile doppio fallo di Tsitsipas non visto

Aurélie Tourte è una delle giudici di sedia più apprezzate e stimate a livello internazionale. La 38enne francese è l’unica donna a ricoprire questo ruolo a tempo pieno sul circuito tennistico mondiale, dove lavora dal 2019. Ha giocato da tennis da giovane, poi ha scoperto l’arbitraggio a 23 anni e nel 2017 è stata premiata con il golden badge, ovvero il più alto livello nel settore dell’arbitraggio. Ce ne sono soltanto 34 sul circuito professionistico (21 uomini e 13 donne), giusto per capire la caratura di Aurélie Tourte, che ha lasciato la sua vecchia professione di infermiera proprio per occuparsi esclusivamente di tennis.

Divenne famosa nel 2020 quando squalificò Novak Djokovic agli US Open , poiché il serbo scagliò una palla non in gioco contro una terza persona (considerato “ball abuse”). Meno di tre mesi fa, il 28 gennaio 2024, è stata giudice di linea della finale degli Australian Open, vinti da Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev. Proprio oggi il fuoriclasse altoatesino ha incrociato nuovamente la transalpina, ma questa volta è stato pesantemente danneggiato: un clamoroso errore di Aurélie Tourte ha condizionato la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, che il 22enne ha perso contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Nel quinto game del terzo set, con il tennista italiano in vantaggio per 3-1 e A-40, il greco ha commesso un fallo sulla prima di servizio e la sua seconda è andata lunga. Sinner ha continuato a giocare e il punto è stato guadagnato dall’ellenico. Aurélie Tourte non ha visto la palla lunga e l’ha ritenuta valida, ma era fuori di almeno una decina di centimetri! Un errore molto grave, che ha impedito all’azzurro di issarsi sul 4-1 con un doppio break di vantaggio e di mette una seria ipoteca sul successo. Poco dopo sono subentrati problemi fisici, Tsitsipas ha recuperato e ha vinto.