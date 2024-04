Carlos Alcaraz sul sorpasso di Jannik Sinner: “Se lo merita, è una motivazione in più per batterlo”

Carlos Alcaraz sarà tra i giocatori più attesi del Masters1000 di Montecarlo, evento che per i top dà il via alla stagione sulla terra rossa. Nel Principato Carlitos si presenta dopo aver subìto il sorpasso di Jannik Sinner in classifica mondiale, visto il successo di quest’ultimo a Miami, ma con la possibilità di guadagnare punti in classifica generale per la rinuncia del 2023.

Un Alcaraz che però non sembra più di tanto turbato dall’incedere dell’altoatesino, consapevole di aver recuperato la sua miglior condizione, come dimostrato dall’affermazione a Indian Wells, sconfiggendo in semifinale proprio Sinner ed essendo l’unico in questo 2024 a imporsi negli scontri con Jannik.

“I tornei negli Stati Uniti sono stati importanti per me perché ho ritrovato la mia miglior condizione, dopo i problemi fisici che ho avuto nei tornei sudamericani. Indubbiamente la vittoria a Indian Wells è stata importante e, anche se a Miami ho perso nei quarti di finale, ho avuto buone sensazioni“, ha sottolineato nel Media-Day il n.3 ATP.

Su Sinner ha poi aggiunto: “Non sono così preoccupato dal sorpasso di Jannik, è un risultato che si merita perché sta esprimendo un tennis incredibile. Per me è una grande motivazione e, da un certo punto di vista, è meglio perché ho maggiori stimoli per i miei allenamenti. Le sue prestazioni mi spingono a dare sempre qualcosa di più in preparazione, perché nel prossimo incrocio voglio batterlo“.