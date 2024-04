Berrettini con le pile scariche a Montecarlo: Kecmanovic vince in due rapidi set

Con le pile scariche Matteo Berrettini saluta subito Montecarlo. Il tennista romano si è presentato nel Principato per il primo 1000 sul rosso della stagione appena due giorni dopo la vittoria di Marrakech, ma le pochissime energie rimaste in corpo non sono bastate contro Miomir Kecmanovic. Il serbo ha dominato contro l’azzurro, imponendosi rapidamente in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e un quarto di gioco.

Per spiegare la prestazione di Berrettini bastano i numeri al servizio. L’azzurro ha conquistato appena il 48% dei punti quando ha servito la prima ed il 36% con la seconda. I vincenti di Kecmanovic sono tredici contro i dodici dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (16 contro 8).

Nel terzo game arriva il break di Kecmanovic, complice anche un doppio fallo dell’azzurro seguito poi da un errore di dritto. La reazione di Berrettini, però, non si fa attende, con l’italiano che trova l’immediato controbreak. Purtroppo è solo un piccolo momento positivo nella partita di Matteo, che perde ancora la battuta nel game successivo. Kecmanovic scappa via sul 4-2 e poi nel nono gioco ottiene un altro break e chiude il set sul 6-3.

Berrettini non ne ha davvero più e sprofonda nel secondo set. Break del 2-0 per il serbo, che poi allunga ulteriormente sul 4-0, togliendo ancora la battuta all’azzurro. Non c’è partita, con Kecmanovic che chiude 6-1 e si qualifica per il prossimo turno.