Carlos Alcaraz rischia di saltare i tornei a Barcellona e a Madrid? Tanti punti in scadenza per lo spagnolo

Punti interrogativi all’orizzonte. Probabilmente, domani saranno sciolte riserve sulla partecipazione dello spagnolo Carlos Alcaraz al prossimo torneo di Barcellona. L’Open Banc Sabadell, torneo della categoria 500, sarà di scena dal 15 al 21 aprile e Carlitos si presenta come vincitore delle due ultime edizioni. Il problema al muscolo pronatore del braccio destro, che l’ha costretto a dare forfait a Montecarlo, potrebbe avere delle ripercussioni anche nell’evento catalano.

A Barcellona, tra l’altro, è iscritto anche Rafa Nadal, atterrato nelle ultime ore in Catalogna, ma anche per lui non ci sono certezze sulla sua partecipazione. Nei fatti, i principali alfieri del tennis iberico sono in una situazione complicata, anche se chiaramente in una posizione diametralmente opposta come fase della propria carriera.

Parlando di Alcaraz, ci sono quindi preoccupazioni in vista non solo del torneo sulla terra rossa catalana, ma anche per il Masters1000 di Madrid (24 aprile-5 maggio), se la criticità fisica descritta non fosse di poco conto. Sono 1500 i punti in scadenza per l’attuale n.3 del mondo, vittorioso nella capitale spagnola nel 2022 e nel 2023. Di conseguenza, andranno prese delle decisioni importanti, ricordando le priorità Roland Garros/Olimpiadi a Parigi.

I suoi avversari, Jannik Sinner in primis, saranno alla finestra anche per capire in che modo il ranking ATP andrà a strutturarsi alla vigilia dello Slam francese.