Canottaggio, Lodo e Vicino trasformano il quattro senza. Doppi pesi leggeri di lusso

Primo appuntamento di Coppa del Mondo di canottaggio a Varese in archivio e l’Italia può sorridere. 22 equipaggi azzurri, con molti sorrisi in vista del futuro con vista Olimpiadi.

Rieccoli, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, ed il quattro senza torna a far paura. Grande vittoria sulle acque varesine, per soli 15 centesimi sulla Gran Bretagna grazie ad una rimonta pazzesca: un bel segnale in vista di Parigi. Con loro può essere un equipaggio letteralmente differente in vista di Parigi con l’Italia che può diventare una mina vagnate.

E occhio anche all‘otto senior femminile di Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) come timoniere, autrice di un gran successo che fa drizzare qualche occhio in suo favore.

Questione doppio peso leggeri: l’Italia è tra le più forti, non ci sono dubbi. Stefano Oppo e Gabriel Soares sono una coppia capace di mordere fino alla fine, chiedere alla Svizzera argento ai Mondiali per conferma, mentre saranno Valentina Rodini e Federica Cesarini a partecipare alla prossima qualificazione olimpica a Lucerna, con il secondo posto nella loro gara battendo solo per due centesimi Stefania Buttignon e Silvia Crosio.

Sorrisi anche nel doppio senior con Luca Rambaldi e Matteo Sartori, con l’Italia già ai Giochi: seconda la coppia azzurra alle spalle dei Paesi Bassi in una gara orfana dei fratelli Sinkovic che si concentreranno sul due senza, in ambito demminile Clara Guerra e Stefania Buttignon vanno vicine al colpo mancando il podio per sei centesimi.