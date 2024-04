Canottaggio, Italia in collegiale a Varese: gli azzurri convocati verso Coppa del Mondo ed Europei

L’Italia si ritrova a Varese per un raduno in programma dal 2 al 10 aprile. La Nazionale Olimpica e Paralimpica si ritroverà sul bacino lombardo per affinare la preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali, a cominciare dalla prima tappa di Coppa del Mondo che avrà luogo proprio a Varese dal 12 al 14 aprile, mentre dal 25 al 28 aprile sono in calendario gli Europei a Szeged (Ungheria). Per l’occasione sono stati convocati 55 atleti (34 uomini e 21 donne), che si alleneranno sotto la guida del DT Francesco Cattaneo e dello staff tecnico. Di seguito l’elenco degli azzurri convocati per il collegiale.

CONVOCATI RADUNO ITALIA COLLEGIALE

Stefano Oppo, Aisha Rocek (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Giacomo Perini (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Gaia Colasante, Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Davide Comini, Kiri English/Hawke, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Nicolò Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares (Marina Militare), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Anna Rossi (SC Caprera), Giovanni Borgonovo, Alice Codato, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Riccardo Peretti (SC Gavirate).