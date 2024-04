Canottaggio, definiti i 14 equipaggi dell’Italia agli Europei: qualche esperimento in campo femminile

Mancano ormai tre giorni al via dei Campionati Europei 2024 di canottaggio, in programma a Szeged (Ungheria) da giovedì 25 a domenica 28 aprile. La rassegna continentale è valevole inoltre come evento di qualificazione olimpica per tutti i Paesi che hanno ottenuto meno di due pass a cinque cerchi in occasione dei Mondiali di Belgrado 2023.

Un discorso che non riguarda dunque l’Italia, già qualificata per i Giochi di Parigi 2024 con cinque barche: doppio pesi leggeri maschile, quattro di coppia senior maschile, doppio senior maschile, due senza senior maschile e doppio senior femminile. Il DT azzurro Francesco Cattaneo ha ufficializzato quest’oggi la composizione dei 14 equipaggi (12 olimpici, 2 paralimpici) che scenderanno in acqua sul Maty.

Confermato tra le donne l’otto reduce dallo storico trionfo in Coppa del Mondo a Varese, mentre il doppio pesi leggeri sarà composto da Valentina Rodini e Silvia Crosio. Federica Cesarini (campionessa olimpica di Tokyo nel doppio pl in coppia con Rodini) salirà invece sul quattro di coppia senior insieme a Stefania Gobbi, Stefania Buttignon e Clara Guerra.

Poche novità al maschile, con Gennaro Di Mauro impegnato nel singolo e la conferma del quattro senza (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl) capace di imporsi in Coppa del Mondo a Varese. Nessun cambio in tutti gli altri equipaggi già qualificati per le Olimpiadi parigine. Di seguito tutte le formazioni italiane agli Europei 2024 di canottaggio:

EQUIPAGGI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO

DONNE

DUE SENZA Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Clara Guerra (Fiamme Gialle)

OTTO Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)-timoniere

DOPPIO PESI LEGGERI Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume)

RISERVE Gaia Colasante (CUS Torino), Valentina Iseppi (CC Aniene)

UOMINI

SINGOLO Gennaro Di Mauro (CC Aniene)

DUE SENZA Davide Comini (Fiamme Oro), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

DOPPIO Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (SC Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle)

OTTO Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Alessandra Faella (CUS Torino)-timoniere

SINGOLO PESI LEGGERI Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio)

DOPPIO PESI LEGGERI Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare)

RISERVE Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate)

PARAROWING

SINGOLO PR1 MASCHILE Giacomo Perini (CC Aniene)

QUATTRO CON PR3 MISTO Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Tommaso Schettino (CC Aniene), Marco Frank (VVF Ravalico), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro)-timoniere

RISERVE Ludovica Tramontin (CC Aniene), Luca Conti (CR Lago di Pusiano)