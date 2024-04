Cambia l’avversario di Arnaldi a Montecarlo: attesa per un lucky loser

Cambia l’avversario di Matteo Arnaldi al primo turno del Masters1000 di Montecarlo. Il tennista sanremese è stato sorteggiato nel tabellone del Principato con Emil Ruusuvuori, che però ha dato forfait nella mattinata odierna e non sarà dunque del torneo.

Non sono ancora chiare le motivazioni per cui il numero 65 al mondo abbia scelto di alzare bandiera bianca, ma non è l’unico giocatore ad optare per il ritiro. Anche il ceco Jiri Lehecka, possibile dark horse nel settore di Hubert Hurkacz e Casper Ruud che avrebbe dovuto affrontare un giocatore proveniente dalle qualificazioni, ha scelto di non partecipare al torneo e di ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni.

Tornando ad Arnaldi, cambia dunque il suo avversario in vista del debutto a Montecarlo. Ad affrontare l’azzurro sarà un lucky loser, un giocatore uscito sconfitto dal turno decisivo delle qualificazioni. L’odierno numero 35 al mondo conoscerà dunque il nome del suo avversario soltanto nella giornata di domani.

Qualche chance in più dunque per Matteo, al debutto in carriera nel Principato. Il suo obiettivo minimo è quello di vincere al debutto, per poi andare ad affrontare la settima testa di serie Holger Rune nel secondo turno.