Calendario playoff e play-in Eurolega basket 2024: tutte le date fino alla Final Four

Si comincia a entrare nella fase decisiva della stagione di Eurolega 2023-2024. Dalla prossima settimana partiranno infatti i primi play-in della storia della manifestazione continentale. La Virtus Bologna sarà impegnata contro l’Anadolu Efes, e sarà un scontro molto duro per due motivi.

Il primo è che le V nere si sono trovate, nell’ultima parte di stagione, praticamente in caduta libera dopo aver occupato a lungo le zone alte della classifica, finanche la seconda posizione. E in questa situazione l’Efes potrà anche affrontare la gara secca in casa. Qualora arrivasse la vittoria, il confronto sarebbe con la perdente di Maccabi Tel Aviv-Baskonia: un’ulteriore vittoria consegnerebbe alla Virtus lo spettro del Real Madrid.

Di seguito il calendario di play-in e playoff, con copertura tv che verrà assicurata dai canali di Sky Sport e streaming su SkyGo, Now e DAZN. Il calendario potrà essere suscettibile di aggiornamento, in particolare per i quarti di finale per i quali non vi è ancora un’esatta calendarizzazione.

CALENDARIO PLAYOFF E PLAY-IN EUROLEGA

PLAY-IN

Martedì 16 aprile

Orario da definire Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna

Orario da definire Maccabi Tel Aviv-Baskonia

Venerdì 19 aprile

Orario da definire Perdente Maccabi-Baskonia-Vincente Efes-Virtus

PLAYOFF

Da martedì 23 aprile con serie al meglio delle 5 gare e limite massimo di mercoledì 8 maggio

Real Madrid-Vincente seconda gara del play-in

Barcellona-Olympiacos

Monaco-Fenerbahce

Panathinaikos-Vincente Maccabi-Baskonia

FINAL FOUR

Venerdì 24 maggio: Semifinali

Domenica 26 maggio: Finali

PROGRAMMA PLAYOFF E PLAY-IN EUROLEGA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now e DAZN