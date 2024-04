Basket: il Paris Basketball vince l’EuroCup 2023-2024 e si guadagna un posto nella prossima Eurolega

Il Paris Basketball diventa la seconda squadra francese, tre anni dopo l’AS Monaco, a vincere l’EuroCup. Il derby con il JL Bourg-en-Bresse finisce a favore dei capitolini, che dopo aver conquistato gara-1 s’impongono anche in gara-2 per 81-89. Decisivo TJ Shorts con 22 punti per dare alla capitale transalpina una squadra nella prossima Eurolega.

Un percorso, quello del Paris Basketball, guidato sapientemente da coach Tuomas Iisalo, con i sostanziali crismi della perfezione. Solo vittorie in quest’annata, tranne una: la sconfitta contro il Besiktas in stagione regolare. Nello specifico della serata odierna, la resistenza del Bourg-en-Bresse è stata lentamente erosa grazie anche a una costruzione di quanto poi verificatosi nell’ultimo quarto, con un parziale vincente di 25-18.

Come già nei quarti e in semifinale, a Shorts è toccato il premio di MVP della finale. E a piena ragione, visto che nelle due gare dell’ultimo atto ha realizzato di media 18 punti, 4,5 rimbalzi, 4,5 assist con 24 di valutazione.

Al termine del confronto ha parlato Mikael Jantunen al sito ufficiale: “Sono semplicemente grato di essere parte di questo tipo di gruppo. Abbiamo lavorato tantissimo per tuto l’anno e sapevamo quello che dovevamo fare. Abbiamo dovuto semplicemente andare là fuori e mostrare le nostre capacità, e penso che l’abbiamo fatto“.