Calendario Perugia-Monza, quando si gioca la finale scudetto di volley: date, programma, orari, tv, streaming

Perugia e Monza si affronteranno nella Finale Scudetto di volley maschile. I Block Devils, secondi in regular season, hanno regolato Verona e Milano durante i playoff. La compagine brianzola, invece, è la grande rivelazione del torneo: dopo il quinto posto in campionato, il Vero Volley ha eliminato Civitanova e Trento espugnando il palazzetto delle avversarie in gara-5.

La corazzata umbra partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del secondo tricolore della propria storia dopo quello vinto nel 2018, con la consapevolezza di aver perso la sfida decisiva nel 2014, 2016, 2019, 2021, 2022. Prima finale della storia per i brianzoli, che in inverno hanno perso l’atto conclusivo della Coppa Italia proprio contro i rossoneri.

Monza ha rispedito a casa la storica Lube e i Campioni d’Italia, ora sogna una nuova impresa sotto i colpi di Ran Takahashi, Eric Loeppky, Stephen Maar e Gianluca Galassi. Perugia punta al bersaglio grosso con Simone Giannelli in cabina di regia. Si incomincia giovedì 18 aprile, conquista il titolo chi vince tre partite. Perugia avrà il vantaggio del fattore campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Monza, Finale Scudetto di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-MONZA, FINALE SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

Giovedì 18 aprile

Ore 20.30 Gara-1: Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 21 aprile

Ore 18.00 Gara-2: Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia

Giovedì 25 aprile

Ore 18.00 Gara-3: Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 28 aprile

Ore 18.00 Eventuale Gara-4: Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia

Mercoledì 1° maggio

Ore 17.30 Eventuale Gara-5: Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza

PROGRAMMA PERUGIA-MONZA: COME VEDERE LA FINALE SCUDETTO DI VOLLEY IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.