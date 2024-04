Calendario Europei judo 2024 oggi: orari 27 aprile, tv, streaming, italiani in gara

È tempo di day-3 ai Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata vanno in scena quest’oggi le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo femminile. Domani ci sarà spazio infine per la gara a squadre miste.

L’Italia vuole continuare al meglio una manifestazione sin qui positiva e schiera quattro judoka nelle categorie pesanti, anche se l’osservato principale sarà in primis Gennaro Pirelli. Il napoletano è chiamato infatti ad un gran risultato con l’obiettivo di rientrare in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi di Parigi nei -100 kg (al momento verrebbe ripescato tramite quota continentale). Sorteggio negativo e pochissime chance di andare oltre gli ottavi di finale per Kwadjo Anani (+100 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg) tra i pesi massimi, mentre Giorgia Stangherlin si presenta nel ruolo di outsider tra le -78 kg.

Le eliminatorie mattutine della terza giornata degli Europei di Zagabria saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre tutti i combattimenti del Final Block verranno trasmessi su Rai Play 2. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2024 OGGI

Sabato 27 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie -78, +78 kg femminili e -90, -100, +100 kg maschili a Zagabria (Croazia)

Ore 17.00 Final Block -78, +78 kg femminili e -90, -100, +100 kg maschili a Zagabria (Croazia)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali su Rai Play 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giorgia Stangherlin (78 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Gennaro Pirelli (100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg).