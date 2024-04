Calcio femminile: la Roma al fotofinish vince il big match con la Juve in Serie A! Giallorosse a un passo dallo scudetto

La Roma è a un passo dal secondo titolo consecutivo. La compagine giallorossa ha infatti vinto il big match contro la Juventus, imponendosi tra le mura amiche per 2-1 e portandosi così a quota 60 nella classifica della Serie A 2023-2024 di calcio femminile, Campionato giunto al quarto turno della poule scudetto, staccando le dirette avversarie di tredici punti.

L’inizio è fulminante. Al secondo minuto di orologio infatti Giugliano si divora un goal già fatto trovandosi a tu per tu con Peyraud-Magnin. Appena 120 secondi dopo su azione personale Pilgrim entra poi in area e, con un gioco di piedi, infila la sfera sulla sinistra della porta battendo l’incolpevole estremo difensore bianconero.

La Juve riesce ad amministrare un buon gioco ma, un po’ per eccessiva fretta e un po’ per qualche incertezza di troppo, non trova l’ultimo passaggio, impensierendo poco Ceasar malgrado una buona qualità di manovra. L’occasione più ghiotta è al 27′ quando, defilata appena fuori dal limite dell’area destra, Caruso (fresca di rinnovo) fa partire un gran tiro di sinistro che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 31′ le padrone di casa hanno invece l’occasione del raddoppio: da uno sviluppo di calcio d’angolo Giugliano crossa in area, trovando una respinta scomposta di Peyraud-Magnin poi raccolta da Linari che, però, manda alle stelle il pallone. Ma ad inizio ripresa, precisamente al 47′, la sentenza Cristiana Girelli mette a referto il goal del pareggio: su punizione infatti Caruso, posizionata sul versante destro basso, lascia spiovere la sfera colpita di prepotenza dalla centravanti bianconera che ripristina gli equilibri.

Tutto da rifare quindi per la Roma, alle prese con una Juve arrembante che prova più volte il break sfruttando la velocità e la capacità di Grosso. Al 69′ le Campionesse d’Italia vanno nuovamente vicine al vantaggio, sfruttando un contropiede di Havii concretizzato da Pilgrim. Ma le sorti del match cambiando all’80’ quando la nuova entrata Bonansea dopo un giallo per protesta, commette un fallo al limite dell’area su Haavi, salutando così in anticipo la partita con l’espulsione.

Il match si incattivisce. E al minuto’86’ Viens apprfitta di un erroraccio di Salvai sgroppando sulla fascia sinistra calciando verso Peyraud-Magnin che ribatte, ma sul tapin la giallorossa segna il vantaggio definitivo, proiettando la compagne verso uno scudetto adesso ancora più certo.