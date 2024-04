Calcio a 5: l’Italia travolge la Turchia all’esordio della Futsal Week 2024

Nella prima partita della Futsal Week 2024, a Porec, l’Italia di Massimiliano Bellarte ha travolto 10-1 la Turchia. Ecco come sono andate le cose, nel dettaglio, in Croazia.

LA CRONACA

Sul campo croato di fatto non c’è gara. Dopo i primi cinque minuti, l’Italia si scioglie e va: De Oliveira e Motta sbloccano il conteggio, con Molaro che, dieci minuti dopo, mette a referto il momentaneo 3-0. Poi fa tutto Merlim, il fantasista azzurro prima incappa in uno sfortunato autorete poi chiude i conti del primo tempo rimediando con un bell’assist per Brunelli, che vale il 4-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il flusso di gioco dell’Italia non si arresta, anzi. Brunelli, sempre lui, fa 5-1, Altunay trova anche lui un autogol, Motta e De Oliveira vanno ancora a referto per l’8-1. La Turchia è travolta: c’è tempo ancora per il rigore di Arillo e la rete di Brunelli. Si chiude sul 10-1.

Venerdì nuovo esame, alle ore 16, contro la Bosnia Erzegovina.

TURCHIA-ITALIA 1-10 (pt 1-4)

Turchia: Yuzgec, Kus, Gurlu, Agir, Kan Ozkul, Kan Zorba, Kahveci, Ekmen, Bildrici, Ceylan, Yenilmez, Guler, Altunay, Yusuf. Ct Kaya

Italia: Ducci, Musumeci, Merlim, Arillo, Brunelli, Pietrangelo, Molaro, Etzi, Lo Cicero, Cerantola, De Oliveira, Donin, Motta, Podda. Ct Bellarte

Marcatori: 5’18’’pt De Oliveira (I), 6’47 Motta (I), 14’41’’ Molaro (I), 16’50’’ aut. Merlim (T), 18’49’’ e 3’15’’st Brunelli (I), 8’03’’ aut. Altunay (I), 11’40’’ Motta (I), 12’24’’ De Oliveira (I), 16’07’’ rig. Arillo (I), 16’46’’ Brunelli (I)

Arbitri: Ales Peric Mocnik, Faris Keco: Crono: Dragan Zupan

FUTSAL WEEK APRIL CUP – POREC 2024

Mercoledì 10 aprile, 1ª giornata

Turchia-Italia 1-10

Bosnia ed Erzegovina-Venezuela, ore 16

Classifica – 1a giornata

*Italia 3, Venezuela, Bosnia ed Erzegovina e *Turchia 0

*una partita in più

Venerdì 12 aprile, 2ª giornata

Venezuela-Turchia, ore 12

Italia-Bosnia ed Erzegovina, ore 16

Domenica 14 aprile, 3ª giornata

Bosnia ed Erzegovina-Turchia, ore 12

Venezuela-Italia, ore 16