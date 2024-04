Boxe, Guido Vianello sconfitto per split decision. Ajagba difende il WBC Silver, passo cruciale verso la chance mondiale

Guido Vianello è stato sconfitto ai punti per split decision dal nigeriano Efe Ajagba al termine di un match estremamente intenso andato in scena sulle dieci riprese all’American Bank Center di Corpus Christi (Texas, USA). Il nostro peso massimo era nettamente sfavorito dai bookmakers nell’incontro che metteva in palio la cintura WBC Silver, ma ha disputato un match di altissimo spessore tecnico e ha seriamente messo in difficoltà l’avversario africano, che era alla difesa volontaria del titolo. Il romano è stato battuto per 96-94, 96-94, 94-96: un verdetto molto discutibile, con i cartellini che descrivono un match molto equilibrato.

Si trattava di un incrocio cruciale per la carriera di Guido Vianello, il quale aveva dichiarato che vincendo due match avrebbe potuto ambire a un combattimento per il titolo mondiale. Il ribattezzato The Gladiator è incappato nella seconda sconfitta da professionista a fronte di dodici successi, era reduce dalle affermazioni contro Curtis Harper e Moses Johnson, precedute dalla battuta d’arresto per ko tecnico contro Jonathan Rice.

Il 29enne ha scosso Ajagba con un bel destro nel finale del secondo round. Il nigeriano ha cercato di risolvere la contesa con il montante destro, ma Vianello ha assorbito bene il colpo. Ajagba ha anche cercato di cambiare la guardia nella settima ripresa e poi di misura è riuscito a guadagnare la 20ma vittoria sui 21 incontri disputati in carriera, candidandosi a un prossimo match per la corona. Al momento ricordiamo che lo scettro è diviso tra l’ucraino Oleksandr Usyk (WBA, WBO, IBF, IBO) e il britannico Tyson Fury (WBC), che si dovrebbero incrociare il prossimo 18 maggio.