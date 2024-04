Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine si avvicina al professionismo: primo assaggio sulle sei riprese, poi le Olimpiadi

Aziz Abbes Mouhiidine si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà uno dei grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro tra i pesi massimi. Il pugile campano, argento agli ultimi due Mondiali dove è stato defraudato del titolo, si avvicinerà ai Giochi attraverso un doppio appuntamento: prima gli Europei a Belgrado dal 15 al 29 aprile, poi un incontro a Madrid il 4 maggio all’interno della serie IBA Champions Night (evento promosso dalla Federazione Internazionale che gestisce il pugilato dilettantistico).

Aziz Abbes Mouhiidine incrocerà Uke Smajli, kosovaro naturalizzato svizzero. Si tratta di un avversario ampiamente alla portata dell’azzurro, che avrà però modo di avvicinarsi al professionismo in questa occasione. L’incontro sarà infatti sulla durata delle sei riprese (contro le tre previste tra i dilettanti) e verrà giudicato con le regole del pugilato professionistico. Il nostro portacolori prenderà proprio questa strada dopo i Giochi, con il sogno di poter combattere per il titolo mondiale in un prossimo futuro.

Il match clou della serata sarà tra lo spagnolo José Quiles e il bulgaro di origini cubane Javier Ibanez: otto riprese per il titolo Europeo IBA. Sul ring salirà anche lo spagnolo Enmanuel Reyes Pla, uno dei grandi rivali di Mouhiidine pronto a fronteggiare l’uzbeko Abdullaev Shohjahon.