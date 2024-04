Billie Jean King Cup, la Gran Bretagna elimina la Francia, rimonta vincente della Romania sull’Ucraina

Si chiude la tornata di qualificazione della Billie Jean King Cup, la massima competizione internazionale di tennis femminile; c’era grande incertezza soprattutto sull’incrocio d’alto rango tra Francia e Gran Bretagna, e sono le britanniche a uscirne vincitrici. Dopo l’1-1 della prima giornata, Katie Boulter ed Emma Raducanu vincono i rispettivi singolari con Clara Burel (7-5 6-0) e Diane Parry (4-6 6-1 7-6) volando così al turno successivo.

Agevole il compito della Polonia, che ha pur sempre dalla sua Iga Swiatek: la numero 1 al mondo chiude la pratica qualificazione battendo comodamente Celine Naef per il terzo e decisivo punto che archivia la pratica Svizzera. Bene anche il Giappone, avanti con Nao Hibino che conquista il punto decisivo con Yulia Putintseva nello scontro con il Kazakistan, mentre Beatriz Haddad Maia non basta al Brasile: la numero 13 al mondo fa il suo con Anna-Lena Friedsam, ma le verdeoro vengono eliminate dopo il successo di Laura Siegemund su Carolina Alves.

Miracolosa rimonta della Romania ad Amelia Island sull’Ucraina. Sotto 2-0 nella prima giornata, Ana Bogdan vince un match drammatico con Elina Svitolina e dà il via al ribaltone, con il pareggio conquistato da Jaqueline Cristian su Lesia Tsurenko. Il sorpasso è firmato ancora da loro due, che superano le gemelle Kichenok in una rimonta da annali. Dopo una prima giornata difficile, gli Stati Uniti superano definitivamente il Belgio con il netto successo di Jessica Pegula su Hanne Vandewinkel, che raccoglie due giochi in 50 minuti, mentre è percorso netto anche per Australia e Slovacchia, che battono rispettivamente Messico e Slovenia.

BILLIE JEAN KING CUP, RISULTATI 13 APRILE

Australia-Messico 4-0

T. Preston b. M. Zacarias 6-1 6-1

E. Perez/D. Saville b. J. Hinojosa Gomez/M. Navarro 6-3 6-1

Svizzera-Polonia 4-0

I. Swiatek b. C. Naef 6-4 6-3

M. Chwalinska/K. Kawa b. J. Teichmann/S. Waltert 7-5 6-1

Francia-Gran Bretagna 1-3

K. Boulter b. C. Burel 7-5 6-0

E. Raducanu b. D. Parry 4-6 6-1 7-6

USA-Belgio 4-0

J. Pegula b. H. Vandewinkel 6-2 6-0

C. Dolehide/T. Townsend b. M. Benoit/K. Zimmermann 6-3 6-1

Giappone-Kazakistan 3-1

N. Hibino b. Y. Putintseva 6-4 3-6 7-6

A. Danilina/Z. Kulambayeva b. S. Aoyama/E. Shibahara 7-6 3-6 11-9

Brasile-Germania 1-3

B. Haddad Maia b. A. Friedsam 5-7 6-0 6-1

L. Siegemund b. C. Alves 6-1 2-6 6-3

Slovacchia-Slovenia 4-0

R. Jamrichova b. V. Erjavec 6-2 6-0

V. Hruncakova/T. Mihalikova b. P. Lovric-E. Milic 6-1 2-6 10-6

Ucraina-Romania 2-3

A. Bogdan b. E. Svitolina 6-4 4-6 6-3

J. Cristian b. L. Tsurenko 2-6 6-4 6-4

A. Bogdan/J. Cristian b. L. Kichenok/N. Kichenov 6-2 7-6