Billie Jean King Cup 2024: Australia alla fase finale, solo Francia-Gran Bretagna in equilibrio. Swiatek vince al debutto

Si sono disputati lungo, sostanzialmente, tutte le scorse 24 ore e poco più i primi turni della Billie Jean King Cup 2024, o meglio gli incontri relativi alla prima giornata. Sostanzialmente tutti a senso unico i confronti, tranne uno, come vedremo.

L’Australia, in particolare, è la prima squadra a superare il turno di qualificazione, con Arina Rodionova, Daria Saville e Taylah Preston (diciottenne di buone speranze) che sono troppo per Giuliana Olmos e Marcela Zacarias, con la prima costretta a spogliarsi dei panni abituali di doppista. 3-0 senza storia il punteggio finale. Il tutto nonostante la rottura del tendine d’Achille di Storm Hunter in allenamento, fatto che cambierà di parecchio le gerarchie del doppio nel prossimo futuro.

L’unico confronto, tra tutti gli altri, rimasto in sostanziale equilibrio è Francia-Gran Bretagna. A Le Portel, dopo il 6-2 6-0 di Diane Parry su Katie Boulter, Emma Raducanu infila una bella rimonta su Caroline Garcia: 3-6 6-3 6-2 e, nella sostanza, diventa chiaro che nessun match ora ha crismi scontati, per i vari risvolti psicologici e di rapporti di forza che si possono riscontrare.

Sorprende, però, il fatto che gli USA, pur andando sul 2-0 a Orlando, nello USTA National Campus, facciano una gran fatica per superare le controparti del Belgio. Assenti Mertens, Minnen e Wickmayer, le ospiti devono fare affidamento sulle numero 278 e 279 Hanne Vandewinkel e Sofia Costoulas, che però si mettono molto bene in evidenza costringendo Emma Navarro e Jessica Pegula a rimontare un set di svantaggio.

Dei vari 2-0 emersi, quello più sorprendente si lega alla Germania, che si trova davanti in Brasile soprattutto per effetto dell’inatteso 6-2 6-4 messo a segno da Laura Siegemund contro Beatriz Haddad Maia con il seguito della rimonta di Tatjana Maria su Laura Pigossi. Per il resto, per la Polonia debutto vincente di Iga Swiatek in Svizzera, come anche di Naomi Osaka in Giappone-Kazakistan in un confronto di ottima qualità contro Yulia Putintseva.

BILLIE JEAN KING CUP 2024: RISULTATI

Australia-Messico 3-0

Ar. Rodionova-Olmos 3-6 6-3 6-1

Saville-Zacarias 6-1 6-0

Preston-Zacarias 6-1 6-1

Svizzera-Polonia 0-2

Swiatek-Waltert 6-3 6-1

Frech-Naef 6-7(8) 7-5 6-3

Francia-Gran Bretagna 1-1

Parry-Boulter 6-2 6-0

Raducanu-Garcia 3-6 6-3 6-2

USA-Belgio 2-0

Pegula-Costoulas 4-6 6-2 6-3

Navarro-Vandewinkel 4-6 6-4 6-3

Giappone-Kazakistan 2-0

Hibino-Danilina 6-1 6-0

Osaka-Putintseva 6-2 7-6(5)

Brasile-Germania 0-2

Siegemund-Haddad Maia 6-4 6-2

Maria-Pigossi 2-6 6-4 6-4

Slovacchia-Slovenia 2-0

Schmiedlova-Milic 6-4 6-3

Hrunkacova-Erjavec 6-1 5-7 6-3

Ucraina-Romania 2-0

Tsurenko-Bogdan 3-6 6-2 6-0

Svitolina-Cristian 6-3 7-5