Beach volley, Stam/Schoon ostacolo insormontabile per Gottardi/Menegatti che giocheranno per il terzo posto a Tepic

Si confermano ostacolo insormontabile per Gottardi/Menegatti le olandesi Stam/Schoon che battono 2-0 le azzurre nella semifinale dell’Elite 16 di Tepic in Messico. Si tratta della sesta sconfitta contro la coppia olandese per le azzurre che questa sera andranno a giocarsi il terzo gradino del podio contro le brasiliane Barbara/Carol, sconfitte 2-0 (21-17, 21-17) dalle svizzere Huberli/Brunner.

La partita vera è durata un set, il primo, che ha visto le olandesi mettere subito in chiaro le cose e volare sull’8-2. Le azzurre non si sono perse d’animo e hanno avvicinato le rivali sull’11-10. Le olandesi sono tornate avanti con un altro break di 3-0 sul 17-14 ma Gottardi/Menegati hanno risposto pareggiando a quota 17. Le azzurre hanno annullato due set ball sul 20-18, un altro sul 21-20 e poi si sono arrese con il punteggio di 23-21.

Nel terzo set la coppia italiana ha tenuto il passo delle olandesi fino al 9-8 e poi ha subito un break irrecuperabile di 9-0 che ha aperto la strada alla facile vittoria della coppia olandese con il punteggio di 21-10.

Questa sera la finale per il terzo posto si giocherà alle 21.30 italiane. Gottardi/Menegatti hanno incontrato già quattro volte Barbara/Carol vincendo in una sola occasione (lo scorso anno ai quarti di Parigi) e perdendo l’unica finale (per la vittoria) fin qui disputata ad Edmonton lo scorso anno e gli altri due precedenti (bilancio 1-3 per le brasiliane).

Così i quarti di finale maschili: Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA) 0-2 (0-21, 0-21), Herrera/Gavira (ESP)-Diaz/Alayo (CUB) 1-2 (21-14, 16-21, 20-22), van de Velde/Immers (NED)-Ehlers/Wickler (GER) 1-2 (21-23, 21-19, 11-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Bryl/Łosiak (POL) 2-0 (21-16, 23-21).

Semifinali: Diaz/Alayo (CUB)-George/Andre (BRA) 1-2 (21-19, 15-21, 12-15), Ahman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (21-18, 18-21, 20-18).

Finale 3° posto: Diaz/Alayo (CUB)-Ehlers/Wickler (GER).

Finale 1° posto: George/Andre (BRA)-Ahman/Hellvig (SWE).