Beach volley, buon nono posto per Viscovich/Dal Corso al debutto nel Challenge di Xiamen

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich al challenge di Xiamen. Due vittorie e due sconfitte per gli azzurri che hanno dimostrato di poter essere competitivi a questi livelli, pagando un girone molto equilibrato che ha tolto tante energie che poi sono venute a mancare nella sfida contro i forti tedeschi Pfretzschner/Winter che nella sfida che valeva l’accesso ai quarti non hanno lasciato scampo agli azzurri.

Dopo le battaglie di ieri, Viscovich/Dal Corso hanno iniziato la giornata (o nottata che dir si voglia) nel migliore dei modi vincendo 2-0 la sfida tra le peggiori terze classificate che valeva l’accesso agli ottavi di finale contro i temibili portoghesi Pedrosa/Campos.

Nel primo set buona partenza degli italiani che scattano avanti 9-5, mantengono le distanze nella parte centrale del set, vengono avvicinati dai rivali sul 17-16 ma nel finale ripartono di slancio e vincono 21-18. Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato, gli azzurri piazzano un break di 6-1 e si portano sul 12-8. I lusitano provano a riportarsi sotto sul 14-12 ma nel finale Viscovich/Dal Corso ristabiliscono le distanze e vincono 21-15.

Negli ottavi di finale la coppia italiana si è trovata di fronte uno dei binomi più in forma del momento, quello tedesco formato da Pfretzschner e Winter che si è imposto con un secco 2-0 abbastanza velocemente. Nel primo set un break di 7-0 ha lanciato i tedeschi sul 12-7 aprendo la strada per la facile vittoria della coppia teutonica: 25-13. Nel secondo parziale equilibrio fino al 10-9 e poi scatto dei tedeschi che si portano sul 14-10 e non vengono più avvicinati dagli azzurri, vincendo 21-15.

TORNEO MASCHILE

Playoff: Dal Corso/Viscovich (ITA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-18, 21-15), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Evans/Budinger (USA) 1-2 (21-14, 19-21, 13-15)

Ottavi di finale: Evans/Budinger (USA)-Diaz/Alayo (CUB) 2-0 (21-17, 21-9), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-1 (21-17, 22-24, 15-10), Hodges/Schubert (AUS)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (22-20, 23-21), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-17, 21-19), Grimalt /Grimalt (CHI)-Hörl/Horst (AUT) 2-1 (19-21, 23-21, 15-11), Bello/Bello (ENG)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (13-21, 13-21), Hoppe/Shaw (USA)-Smith/Webber (USA) 1-2 (13-21, 21-18, 6-15), Pfretzschner/Winter (GER)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-13, 21-15).

Quarti di finale: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Evans/Budinger (USA) 0-2 (14-21, 13-21), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-19, 21-15), Mol/Berntsen (NOR)-Grimalt/Grimalt (CHI) 1-2 (21-12, 18-21, 10-15), Pfretzschner/Winter (GER)-Smith/Webber (USA) 2-0 (21-14, 21-10)

Semifinali: Evans/Budinger (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Grimalt/Grimalt (CHI)-Pfretzschner/Winter (GER)

TORNEO FEMMINILE

Playoff: Fejes/Milutinovic (AUS)-Gruszczynska/Ola (POL) 1-2 (17-21, 23-21, 12-15), Klinger/Klinger (AUT)-Polley/Zeimann (NZL) 2-1 (21-15, 14-21, 15-6)

Ottavi di finale: Klinger/Klinger (AUT)-Harward/DeBerg (USA) 2-1 (21-19, 16-21, 15-12), Álvarez/Moreno (ESP)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 2-0 (21-10, 21-12), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Wang/Dong (CHN) 2-1 (21-16, 16-21, 15-13), Esmée/Zoé (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (21-16, 17-21, 11-15), Vieira/Chamereau (FRA)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (15-21, 21-19, 11-15), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-19, 21-14), Placette/Richard (FRA)-Pavan/McBain (CAN) 2-1 (17-21, 21-18, 15-8), Ittlinger/Borger (GER)-Gruszczynska/Ola (POL) 2-0 (21-10, 21-18)

Quarti di finale: Álvarez/Moreno (ESP)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-18), Ludwig/Lippmann (GER)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (13-21, 21-18, 12-15), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Liliana/Paula (ESP) 2-1 (16-21, 21-18, 15-12), Ittlinger/Borger (GER)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-18, 15-21, 15-13)

Semifinali: Álvarez/Moreno (ESP)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Ittlinger/Borger (GER)