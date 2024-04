Basket, Paris vince nettamente l’andata della finale di EuroCup contro il Mincidelice

Il Paris Basketball mostra i muscoli nella prima gara della finale dell’EuroCup di basket 2024! La compagine della Capitale francese vince nettamente contro i compaesani del Mincidelice JL Bourge en Bresse per 77-64, con gara-2 in programma venerdì sera alle 19:30 a campi invertiti (nel caso serva una terza partita per assegnare il trofeo si ritornerà nella Ville Lumiere mercoledì 17 aprile). Match senza storia fin dalle prime battute con i bianco-blu capaci di scappare già nel primo quarto senza mai voltarsi salvo concedere una timida reazione agli ospiti nei minuti conclusivi per rendere meno pesante il passivo.

15 punti di TJ Shorts e 13 di Nadir Hifi per la squadra di coach Iisalo, con 11 punti di Zaccharie Risacher e 10 di Jequan Lewis per un Mincidelice che proverà a sovvertire il pronostico tra pochi giorni in una finale tutta francese per l’assegnazione della seconda coppa più importante in Europa.

I padroni di casa imprimono il loro ritmo fin da subito (7-3), con gli ospiti che provano a rimanere a contatto grazie a Masa (8-7). Il Paris replica prontamente ed innesta nuovamente le marce alte con un parziale di 14-2 micidiale firmato Hifi-Herrera-Simon (21-9), con Brown che muove il punteggio per il Mincidelice dopo un lungo digiuno (21-11). I liberi di Sy fissano poi il punteggio sul 23-11 alla prima sirena.

Nel secondo quarto Lewis prova a suonare la carica per il Bourge-en-Bresse con due triple consecutive (25-17), ma Herrera e Hifi rispondono subito allo stesso modo riportando Paris a +16 (33-17). La partita sembra a senso unico, con la squadra della Capitale francese che accarezza perfino il +20 con la bomba di Malcolm (40-21) a metà parziale. Risacher accenna una timida reazione per i biancorossi (42-25), ma ancora Hifi e Shorts portano Paris a +23 (52-29). Un piazzato di Simon e due tiri dalla lunetta di Kokila valgono il 54-31 con cui si va all’intervallo lungo.

Herrera brucia la retina in avvio di ripresa (57-31), seguito a ruota poco dopo dal compagno Jantunen (60-33). Benitez si mette in proprio consentendo agli ospiti di rosicchiare qualche punto (60-39), con i padroni di casa che non si scompongono e mantengono un ampio vantaggio grazie a Kratzer (64-41) a meno di due minuti dalla terza sirena. Brown da due ed un libero di Simon portano la sfida all’ultima pausa breve sul punteggio di 65-43.

Nel quarto conclusivo il Mindicelice prova una disperata rimonta o perlomeno cerca di limitare il più possibile i danni in vista di gara-2 da giocare di fronte al pubblico amico, rientrando anche sotto i venti punti di svantaggio con i liberi di Risacher (71-52). Ci pensano Kessens e Kratzler a ristabilire il +20 per Paris (74-54), con Mike e Brown che non vogliono mollare per il Bourge-en-Bresse ricucendo parzialmente lo strappo nel finale (74-61). Con entrambe le squadre in bonus si segna principalmente a cronometro fermo nei minuti conclusivi per il 77-64 con cui Paris rispetta il fattore campo e si aggiudica gara-1 della finale di EuroCup contro il Mincidelice JL Bourge-en-Bresse!

IL TABELLINO DEL MATCH

PARIS BASKETBALL-MINCIDELICE JL BOURG EN BRESSE 77-64 (23-11, 31-20, 11-12, 12-21)

Paris: Shorts 15, Malcolm 6, Hifi 13, Ward, Sy 2, Kessens 4, Herrera 11, Kratzer 7, Denis, Ngouama 7, Jantunen 3, Simon 9.

Bourge en Bresse: Lewis 10, Brown 9, Salash, Benitez 5, Courby ne, Risacher 11, Massa 4, Morgan 2, Rowland 2, Mike 9, Kokila 3, Julien 9.