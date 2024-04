ATP Estoril 2024: Ruud ed Hurkacz ai quarti, Borges elimina Musetti. Avanti anche Gasquet

Si sono delineati i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Estoril. Non ci sarà tra i migliori otto Lorenzo Musetti, che è stato sconfitto dall’idolo di casa Nuno Borges. Una brutta prestazione quella del toscano, che era all’esordio stagionale sulla terra rossa, con il portoghese che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Borges affronterà ora il cileno Cristian Garin, che ha superato in rimonta il francese Arthur Fils, testa di serie numero cinque, per 2-6 6-4 6-4.

Tutto facilissimo per il norvegese Casper Ruud. La testa di serie numero uno ha sconfitto agevolmente l’olandese Botic Van de Zandschulp con un perentorio 6-1 6-2. Adesso il norvegese se la vedrà con l’ungherese Marton Fucsovics, che ha annullato anche un match point a Gael Monfils, prima di chiudere in tre set per 1-6 6-1 7-5.

Continua l’avventura di Richard Gasquet. Il francese, entrato in tabellone come lucky loser, ha sconfitto in un match dal tasso tecnico elevatissimo Dominic Thiem in due set per 6-4 7-6. Nei quarti il transalpino se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez, che ha battuto il connazionale Roberto Bautista Agut (7-5 6-4).

Nei quarti ci sarà anche il polacco Hubert Hurkacz, che ha sconfitto il britannico Jan Choinski per 7-6 6-4. La seconda testa di serie del torneo se la vedrà con il sorprendente spagnolo Pablo Llamas Ruiz, che ha fatto suo il derby iberico con Jorda Sanchis in due set per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP ESTORIL 2024 (4 APRILE)

Hurkacz (Pol) b. Choinski 7-6 6-4

Gasquet (Fra) b. Thiem (Aut) 6-4 7-6

Llmas Ruiz (Esp) b. Jorda Sanchis (Esp) 7-6 6-4

Borges (Por) b. Musetti (Ita) 7-6 6-3

Garin (Chi) b. Fils (Fra) 2-6 6-4 6-4

Martinez (Esp) b. Bautista Agut (Esp) 7-5 6-4

Ruud (Nor) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-1 6-2

Fucsovics (Hun) b. Monfils (Fra) 1-6 6-1 7-5