ATP Montecarlo 2024: Sinner cerca la rivincita con Rune. Djokovic attende De Minaur

Un anno fa si sono affrontati in un’epica semifinale, oggi Jannik Sinner ed Holger Rune si ritroveranno uno contro l’altro nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Da quella partita ne sono cambiate di cose, soprattutto per il nativo di San Candido che cerca la rivincita contro il tennista danese, che forse da quella partita sperava di cominciare una carriera diversa e più vincente rispetto a quella dell’azzurro.

In questo momento Sinner sembra essere un rullo compressore, demolendo ogni tipo di avversario che gli si pone davanti, ma questa sfida con Rune rappresenta certamente il primo vero esame sul rosso per l’altoatesino. Il danese ha salvato due match point contro Dimitrov ed è uscito vincitore da una battaglia incredibile. Le sfide con Sinner sono sempre molto avvincenti, come dimostra anche quella delle ultime Finals, ma anche per lo stesso Rune è un banco di prova importante con il danese che vuole far vedere di poter essere messo allo stesso livello dei più forti del mondo.

Ad aprire il programma dei quarti di finale, però, saranno un ritrovato Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov. Il greco sembra essere rinato con l’approdo sulla terra rossa e sicuramente questo è il miglior torneo dell’ellenico in questo 2024, anche per quello che ha dimostrato nei turni precedenti, compresa la vittoria di ieri contro Alexander Zverev. Il russo, invece, ha fatto suo il derby con Daniil Medvedev a differenza di quanto fosse accaduto lo scorso anno con Rublev.

Dopo Sinner-Rune, toccherà al numero uno del mondo. Djokovic è ancora tutto da valutare ed il match con Lorenzo Musetti ha confortato in parte, ma ha anche lasciato dei dubbi, visto che il toscano ha avuto sicuramente la possibilità di poter chiudere il primo set e di agguantare la parità nel secondo. Dall’altra parte della rete c’è un Alex de Minaur molto solido e che sta trovando un buon feeling anche sul rosso.

A chiudere il programma il match tra la speranza francese Ugo Humbert ed il norvegese Casper Ruud. Per entrambi è sicuramente una grande occasione di centrare la semifinale nel primo 1000 sul rosso. Il transalpino sta continuando a vivere un ottimo 2024, mentre il norvegese si conferma uno dei migliori sulla terra battuta e cerca la prima semifinale 1000 della sua stagione.