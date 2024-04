ATP Montecarlo 2024, Rune vince il match fiume con Dimitrov e raggiunge Sinner. Medvedev ko, De Minaur per Djokovic

Mancano all’appello soltanto Lorenzo Sonego ed Ugo Humbert, per il resto Montecarlo conosce sette degli otto giocatori arrivati ai quarti di finale. Non c’è Lorenzo Musetti, andato ko con Novak Djokovic, presente invece Jannik Sinner che ha avuto pochi problemi con Jan-Lennard Struff. E il numero 2 al mondo avrà ora un’altra sua personale rivincita con Holger Rune.

Gli occhi del Principato sono stati puntati a lungo sulla partita tra il danese e Grigor Dimitrov, entrambi occupati in mattinata nella chiusura dei loro rispettivi match con Miomir Kecmanovic e Sumit Nagal. E non contenti, i due hanno messo su uno show durato tre ore e venti minuti, in una partita drammatica chiusa solo al tiebreak del terzo set. E il finalista di Miami può recriminare per i due match point falliti nel finale.

Sorride anche Stefanos Tsitsipas, che a Montecarlo sente aria di casa e regola Alexander Zverev con il punteggio di 7-5 7-6. Poteva anche essere un compito più agevole se non si fosse fatto rimontare da sopra 5-0 nel secondo, ma ottiene il pass dei quarti contro l’inatteso Karen Khachanov, che ha dominato il derby russo con un Daniil Medvedev che non si è lasciato mancare uno scatto verso il giudice di sedia.

Ad affrontare Djokovic ai quarti sarà invece Alex De Minaur, uno dei giocatori più continui in questo 2024, che ha avuto ben pochi problemi nello spegnere i desideri del connazionale Alexei Popyrin. Nel quarto di Sonego-Humbert c’è invece Casper Ruud in attesa: pochi problemi per il norvegese, che ci ha messo ben poco per avere ragione di Hubert Hurkacz.

ATP MONTECARLO, RISULTATI 11 APRILE

Sedicesimi di finale

G. Dimitrov b. M. Kecmanovic 6-4 6-3

H. Rune b. S. Nagal 6-3 3-6 6-2

Ottavi di finale

A. De Minaur b. A. Popyrin 6-3 6-4

K. Khachanov b. D. Medvedev 6-3 7-5

S. Tsitsipas b. A. Zverev 7-5 7-6

N. Djokovic b. L. Musetti 7-5 6-3

H. Rune b. G. Dimitrov 7-6 3-6 7-6

J. Sinner b. J-L. Struff 6-4 6-2

C. Ruud b. H. Hurkacz 6-4 6-2