A che ora Sinner-Rune, ATP Montecarlo: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il temibile danese sulla terra rossa del Principato. L’appuntamento è per venerdì 12 aprile, sarà il secondo match sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov.

I due giocatori si sono fronteggiati in tre occasioni. Il 22enne Jannik Sinner, numero 2 al mondo, ha vinto lo scorso anno in tre set nella fase a gironi delle ATP Finals. Il 20enne Holger Rune, numero 7 del ranking ATP, si impose nel 2022 nella semifinale del torneo ATP 250 di Sòfia e nel 2023 nella semifinale proprio di Montecarlo con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5. Sinner deve vincere per confermarsi numero 2 del circuito e restare davanti a Carlos Alcaraz. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente di Tsitsipas-Khachanov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Rune, quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RUNE MONTECARLO

Venerdì 13 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00 Jannik Sinner vs Holger Rune – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Ranieri III, si giocherà Tsitsipas-Khachanov. Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis, Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.