ATP Monaco, Holger Rune e Taylor Fritz approdano ai quarti di finale tra freddo e grandine

Una giornata da tregenda a Monaco di Baviera. Freddo e grandine non hanno reso la vita facile agli organizzatori e ai tennisti nel torneo ATP250, ma del resto disputare un evento outdoor in questa fase dell’anno in Germania ha sempre un alta percentuale di rischio. Il detentore del titolo, Holger Rune, non si è fatto troppi problemi e ha fatto valere la sua testa di serie n.2.

It’s not actually snow but rather a kind of small hail but still thinking April is a good time to host an outdoor tennis tournament in Germany is a choice https://t.co/f457Qbtujh — Leon ❤ I I (@Cyasera) April 18, 2024

Il danese (n.12 del mondo) si è imposto piuttosto facilmente contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.93 del ranking) e affronterà nei quarti di finale lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Il mancino (n.223 del ranking) ha regolato con lo score di 6-2 6-4 il teutonico Yannick Hanfmann (n.61 del ranking).

Tutto facile anche per l’americano Taylor Fritz (testa di serie n.3), impostosi per 6-3 6-1 contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas (n.240 del ranking). Sul cammino del californiano ci sarà l’insidioso britannico Jack Draper (n.6 del seeding). Tra le file dei padroni di casa è arrivata l’affermazione di Jan-Lennard Struff (n.28 ATP), a segno contro il finalista dell’anno scorso, Botic van de Zandschulp (n.89 del ranking), per 7-6 (0) 6-4.

Il tedesco sarà il prossimo rivale nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime (n.34 del ranking), uscito vittorioso per 6-3 6-2 dallo scontro con il giapponese Taro Daniel (n.85 del ranking).