ATP Madrid 2024: tutti gli undici italiani tra tabellone principale e qualificazioni

Mercoledì 24 aprile scatterà il tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, mentre le qualificazioni si svolgeranno tra lunedì 22 e martedì 23: saranno nel complesso 11 gli azzurri al via dei Mutua Madrid Open, dei quali sette nel main draw e quattro nel tabellone cadetto.

Ammessi direttamente al tabellone principale ben sette azzurri, tra i quali Jannik Sinner, numero 2 del mondo, e Lorenzo Musetti saranno accreditati di una delle teste di serie, mentre non rientrano tra i primi 32 del seeding Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest’ultimo iscritto col ranking protetto.

Nel tabellone cadetto, invece, sono presenti quattro azzurri: andranno alla ricerca di uno dei 12 posti in palio per il main draw Fabio Fognini, accreditato della testa di serie numero 11, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo che sarà anche al via del torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli.

ITALIANI ISCRITTI ALL’ATP MADRID 2024

SINGOLARE

Tabellone Principale

Jannik Sinner (2)

Lorenzo Musetti (29)

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Matteo Berrettini (PR)

Qualificazioni

Fabio Fognini (11)

Matteo Gigante

Giulio Zeppieri

Andrea Vavassori

DOPPIO

Simone Bolelli / Andrea Vavassori (15)