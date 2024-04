ATP Madrid, Kecmanovic e Monteiro per Ruud e Tsitsipas. Bene la linea verde con Fonseca, Mensik e Medjedovic

In archivio il primo turno del Masters1000 di Madrid. La Caja Magica ha ben portato ai colori italiani con i successi di Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi e ha ospitato il facile successo di Rafa Nadal contro Darwin Blanch. Ma vediamo anche gli altri risultati di spicco

L’avversario che terrà a battesimo Casper Ruud sarà Miomir Kecmanovic. Il serbo non ha faticato contro il cinese Zhang Zhizhen, a cui ha lasciato soltanto cinque giochi, e raggiunge il numero 5 del seeding al secondo turno. Per Stefanos Tsitsipas invece l’avversario sarà il brasiliano Thiago Monteiro, che partendo dalle qualificazioni non ha problemi con l’altro serbo Dusan Lajovic.

Fatica Felix Auger-Aliassime, che perde la prima frazione con il giapponese Yoshihito Nishioka riuscendo però a ritrovare il suo gioco ribaltando la sfida. Sorride anche Jakub Mensik, che suda ma ha la meglio in due set su Yannick Hanfmann e se la vedrà con Grigor Dimitrov nel secondo turno.

Altro segnale per il futuro arriva dal brasiliano Joao Fonseca: il tennista verdeoro ha la meglio su Alex Michelsen, lasciando solo due game allo statunitense dopo aver perso il primo set e diventa il quindicesimo ‘prediciottenne’ a vincere un match in un 1000. Per lui ora un match non impossibile con Cameron Norrie, testa di serie numero 29. E rimanendo in tema giovani, bel colpo per Hamad Medjedovic, vincitore delle ultime NextGen Finals, su Aleksandar Kovacevic.

ATP MADRID 2024, RISULTATI 25 APRILE

P. Cachin b. S. Ofner 6-3 6-3

F. Cobolli b. A. Tabilo 5-7 6-4 6-4

T. Machac b. E. Ruusuvuori 6-4 1-6 6-2

F. Auger-Aliassime b. Y. Nishioka 4-6 6-1 6-4

M. Purcell b. M. Giron 4-6 6-4 7-6

L. Sonego b. R. Gasquet 6-2 7-5

T. Monteiro b. D. Lajovic 6-4 6-3

M. Arnaldi b. C. O’Connell 6-4 6-1

R. Bautista Agut b. D. Elahi Galan 7-6 4-6 6-1

J. Mensik b. Y. Hanfmann 6-4 7-6

M. Kecmanovic b. Z. Zhang 6-3 6-2

P. Kotov b. A. Ramos-Vinolas 6-3 6.3

H. Medjedovic b. A. Kovacevic 4-6 7-5 6-4

R. Nadal b. D. Blanch 6-1 6-0

J. Fonseca b. A. Michelsen 4-6 6-0 6-2

R. Carballes Baena b. D. Koepfer 6-1 3-6 7-6