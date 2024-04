ATP Madrid 2024, Flavio Cobolli: “Vincere con Jarry un’impresa, sono rimasto attaccato al match”

Flavio Cobolli ha vinto un match splendido contro Nicolas Jarry: seconda vittoria contro un cileno a Madrid, seconda vittoria contro Jarry in stagione dopo quella all’Australian Open. Il giocatore romano si è così spinto al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, giocando un tennis brillante, vincendo due match in lotta e acquisendo fiducia: affronterà ora Karen Khachanov.

Queste le sue parole a fine partita, intervistato dal collega Giovanni Pelazzo di Ubitennis: “Giocare con Jarry in altura, una condizione che secondo me in alcuni momenti lo ha aiutato, specialmente al servizio, è stato davvero difficile. È un gran battitore e da fondo comunque spinge sempre. Dall’altro lato, giocare di sera credo mi abbia avvantaggiato, la palla era un po’ più lenta. Vincere contro Jarry al secondo turno di un ‘1000’ è comunque sempre un’impresa, sono felicissimo. Ho giocato una partita buona, anzi molto buona, una delle migliori di quest’anno“.

Sul match contro Jarry vinto in Australia: “Sapevo un po’ dove andare a scavare nei momenti chiave della partita, però tante volte con lui è un terno all’otto. Può fare ace ma anche sbagliare due o tre palle di fila: bisogna sempre stare lì, penso di averlo fatto bene. Ho avuto un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, ma nel complesso sono molto contento. Ora testa alla prossima”.

Sulla prossima sfida a Khachanov e la prospettiva Sinner: “Magari Sinner dopo… facciamo Khachanov, poi Sinner! Scherzi a parte, non vedo l’ora di scendere in campo di nuovo. Sicuramente giocherò in un campo un po’ più grande e penso che questo mi potrà aiutare. Vedremo come andrà, poi prepareremo Roma”.