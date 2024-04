ATP Houston, Shelton se la cava con Bergs, c’è Giron per Darderi

La terra rossa di Houston ha i primi quattro giocatori ai quarti di finale. Tra di loro c’è ancora Luciano Darderi: il tennista italiano di origine argentina ha avuto la meglio sulla seconda testa di serie del seeding Francisco Cerundolo garantendosi un ingresso in top 70 nelle classifiche mondiali.

Il suo avversario sarà il sempre ostico Marcos Giron: il numero 51 delle classifiche mondiali ha avuto la meglio nel derby a stelle e strisce contro J.J. Wolf, confermando la sua buonissima attitudine in questo 2024: per lui già una finale disputata a Dallas (persa contro Tommy Paul) e la successiva semifinale a Delray Beach, sempre sul cemento.

Nella parte alta del tabellone più fatica del previsto per Ben Shelton, prima testa di serie del seeding: il numero 16 al mondo soffre contro il belga Zizou Bergs, che vince il primo set, ma riesce a trovare il bandolo della matassa giusto in tempo, dominando la partita dalla seconda frazione in poi. Per lui un derby a stelle e strisce contro Brandon Nakashima; il vincitore delle NextGen Finals 2022 si è imposto con ben pochi patemi sull’australiano Rinky Hijikata.

ATP HOUSTON 2024, RISULTATI 3 APRILE

L. Darderi b. F. Cerundolo 6-4 2-6 7-6

B. Nakashima b. R. Hijkata 6-1 6-4

B. Shelton b. Z. Bergs 3-6 6-4 6-3

M. Giron b. J.J. Wolf 6-4 6-3