ATP Estoril 2024: Ruud ed Hurkacz conquistano la semifinale. Avanti anche Garin e Martinez

Si sono decise le semifinali dell’ATP 250 dell’Estoril. Prosegue senza il minimo intoppo la difesa del titolo da parte della testa di serie numero uno, il norvegese Casper Ruud, che ha lasciato appena cinque game all’ungherese Marton Fucsovics, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2.

Ora Ruud se la vedrà con lo spagnolo Pedro Martinez, che ha raggiunto la sua seconda semifinale stagionale dopo quella a Santiago del Cile. Martinez ha messo fine al cammino di Richard Gasquet, entrato in tabellone come lucky loser. Il francese si è arreso in due set con un doppio 6-4.

Avanza la testa di serie numero uno e lo fa anche la due. Il polacco Hubert Hurkacz, infatti, conquista la sua prima semifinale della carriera sulla terra rossa, battendo in due set il sorprendente spagnolo Pablo Llamas Ruiz con il punteggio di 7-6 6-4.

Svanisce il sogno dell’idolo di casa Nuno Borges. Il portoghese, infatti, è stato battuto dal cileno Cristian Garin in due set con il punteggio di 6-2 7-6, con il tennista sudamericano che torna a giocare una semifinale a livello ATP da quella di Houston nel 2022.

RISULTATI ATP ESTORIL 2024 (5 APRILE)

Hurkacz (Pol) b. Llamas Ruiz (Esp) 7-6 6-4

Garin (Chi) b. Borges (Por) 6-2 7-6

Martinez (Spa) b. Gasquet (Fra) 6-4 6-4

Ruud (Nor) b. Fucsovics (Hun) 6-3 6-2