ATP Bucarest 2024, Marton Fucsovics torna a trionfare dopo sei anni: sconfitto Navone

Marton Fucsovics vince il secondo titolo della sua carriera a livello ATP: l’ungherese ha avuto la meglio in poco più di due ore di battaglia con il punteggio di 6-4, 7-5 di Mariano Navone in finale dell’ATP 250 di Bucarest. Una settimana perfetta per il magiaro che vince così la prima “nuova” edizione del Tiriac Open in Romania.

Fucsovics non vinceva un titolo dal torneo di Ginevra del 2018, sempre sulla terra battuta ed era alla quarta finale dopo quelle perse a Sofia e a Rotterdam. Durante questa settimana ha perso un solo set per strada, nei quarti di finale contro Corentin Moutet.

Nel primo set ha fatto la differenza una grande partenza da parte del giocatore ungherese, che è andato avanti 4-0. Da qui in avanti Navone è entrato mano a mano in partita, ha recuperato fino al 4-4 e ha avuto la palla per il 5-4, Fucsovics è riuscito a reggere e a vincere il parziale. Nel secondo set il magiaro ha rimontato un break di svantaggio ed è stato più concreto nei momenti decisivi del set.