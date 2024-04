ATP Barcellona, Andrea Vavassori cede ad Harold Mayot nel turno decisivo delle qualificazioni

Niente da fare per Andrea Vavassori. Il tennista piemontese (n.153 del ranking) si è dovuto arrendere al francese Harold Mayot (n.119 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP500 di Barcellona. Vavassori ha pagato dazio dal lato del rovescio al cospetto del transalpino, che si è dimostrato più solido, meritandosi l’approdo al tabellone principale dell’evento catalano.

Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Mayot fa il break nel sesto gioco, senza concedere alcun quindici al tennista italiano. Vavassori prova a risalire la china, creandosi tre opportunità del contro-break, ma il francese tiene botta. Il nostro portacolori non si dà per vinto e concretizza la propria chance del contro-break nel nono game, ma nuovamente il servizio lo tradisce nel gioco successivo. Troppe seconde per il torinese e la frazione sorride al rivale sul 6-4.

Nel secondo set lo spartito si replica dal momento che Mayot mette pressione sul lato sinistro a Vavassori. Il rovescio a una mano si rivela inefficace nello scambio e il break arriva puntualmente nel quarto game. Uno strappo decisivo ai fini della partita, terminata sul 6-3 in favore del n.119 del mondo.

Leggendo le statistiche, a fare la differenza sono stati i punti ottenuti con la seconda di servizio del transalpino (68%), rispetto a Vavassori (54%), oltre al fatto che il piemontese non sia stato in grado di cancellare alcuna palla break.