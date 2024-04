Il Meeting di Austin (Texas, USA) si è rivelato di grandissimo spessore tecnico. Se a Gainesville è arrivato il primo crono dell’anno sotto i dieci secondi sui 100 metri, dall’alta parte del Paese è giunta la miglior prestazione della storia nella 4×200 femminile. Si tratta di una staffetta su distanza spuria (due giri di pista), che non viene disputata nei grandi eventi internazionali (Olimpiadi e Mondiali in testa). In gergo viene definito world best.

A firmare il colpaccio è stato un team misto, ovvero un quartetto composto da atlete di nazionalità diversa. La britannica Dina Asher-Smith, l’irlandese Rhasidat Adeleke, la giamaicana Lanae-Tava Thomas e l’iridata indoor dei 60 metri Julien Alfred (St. Lucia) hanno corso un sensazionale 1:27.05, migliorando di quattro decimi il limite vecchio di ventiquattro anni del team USA stabilito nel 2000 alle Penn Relays di Philadelphia (1:27.46).

Va annotato che lo stesso quartetto si è presentato anche nella 4×400, dove ha vinto in 3:25.31, seconda miglior prestazione mondiale stagionale alla luce del 3:25.08 del quartetto Empire Athletics alle Florida Relays di Gainesville.