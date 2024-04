Atletica, Nadia Battocletti incontenibile: nuovo record italiano, grande fiammata a Parigi

Nadia Battocletti ha firmato il record italiano dei 10 chilometri. La fuoriclasse trentina ha corso in 31:19 in un evento misto (aperto a entrambi i sessi) lungo le strade di Parigi, capitale francese che tra meno di quattro mesi ospiterà le Olimpiadi. Le regina del mezzofondo tricolore ha ritoccato il già suo primato nazionale di 31:36 siglato lo scorso 10 settembre a Pescara (che rimane valido come primato di gara solo femminile).

La quasi 24enne (spegnerà le candeline tra una settimana) detiene anche i record italiani dei 5000 metri (14:41.30 a Londra) e dei cinque chilometri (14:45 a Riga), timbrati nella passata stagione. Nadia Battocletti ha concluso in quarta posizione nella prova vinta dall’etiope Likina Amebaw (29:56) davanti alle keniane Loice Chemnung (29:57) e Mirriam Chebet (30:41).

La nostra portacolori ha dato prova di grande efficienza, dopo aver saltato le gare indoor a causa di un doppio infortunio (fastidio alla caviglia destra prima della periostite tibiale). Rientrata in gara un mese fa imponendosi ai Campionati Italiani di cross, l’argento continentale di corsa campestre ha dato un chiaro segnale in vista degli Europei di Roma e dei Giochi.

Da segnalare anche il quinto posto di Ludovica Cavalli sui cinque chilometri (15:18, personale) e la settima piazza di Sara Nestola (15:43, personale) nell’evento vinto dalla keniana Caroline Nyaga (14:40). Pietro Riva ottavo sui 10 km in 28:28 e Luca Alfieri quindicesimo (29:06), affermazione dell’etiope Jemal Yimer in 27:43.