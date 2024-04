Atletica, Lorenzo Simonelli debutta a Savona: enorme curiosità sui 110 ostacoli dopo l’argento mondiale

Lorenzo Simonelli incomincerà la propria stagione all’aperto al Meeting di Savona, in programma il prossimo 15 maggio. Il giovane laziale, capace di conquistare la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai recenti Mondiali Indoor, sarà impegnato sui 110 ostacoli e cercherà di migliorare il proprio personale di 13.33, siglato lo scorso anno. Il 21enne ha dimostrato in sala di poter anche andare a caccia del record italiano sulla distanza, ovvero il 13.27 timbrato da Paolo Dal Molin nel 2021.

Il portacolori dell’Esercito, che durante l’inverno ha ritoccato il primato nazionale al coperto per ben quattro volte (fino al 7.43 corso durante la finale iridata di Glasgow, chiusa alle spalle del primatista mondiale Grant Holloway), si cimenterà al Memorial Ottolia per la quarta volta in carriera, dopo aver già collezionato un terzo posto e due secondi posti nel recente passato.

Lorenzo Simonelli incomincerà dalla località ligure la propria marcia di avvicinamento agli Europei di Roma (la finale dei 110 hs è in calendario sabato 8 giugno) e alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’allievo di Giorgio Frinolli potrebbe rappresentare anche una carta della staffetta 4×100 e infatti volerà con la squadra italiana a Nassau (Bahamas), dove nel weekend del 4-5 maggio andranno in scena le World Relays che metteranno in palio i pass per i Giochi Olimpici.