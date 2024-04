Atletica, Filippo Tortu corre a Clermont: nuovo assalto sui 100 metri per ritoccare il crono

Filippo Tortu si appresta a fare la seconda uscita stagionale all’aperto. Il Campione Olimpico della 4×100 gareggerà sabato 20 aprile a Clermont (USA), dove andrà in scena il Pure Athletics Springs Invitational. Dopo essersi ben espresso sui 100 metri settimana scorsa (10.15 con 1,7 m/s di vento a favore a Gainesville, suo miglior debutto negli ultimi cinque anni), il velocista brianzolo tornerà nuovamente in scena sul rettilineo.

Appuntamento alle ore 23.50 italiane con la batteria, poi l’eventuale finale 80 minuti più tardi (ore 01.10 di domenica 21 aprile). L’obiettivo sarà chiaramente quello di verificare il lavoro svolto nelle scorse settimane al training camp di Montverde, nei dintorni di Orlando. Il 25enne si sta avvicinando a grandi passi alle World Relays, i Mondiali di staffette in programma a Nassau (Bahamas) il 4-5 maggio, dove l’Italia andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Filippo Tortu, pilastro dell’ultima frazione a Tokyo e anche agli ultimi Mondiali (conclusi con l’argento in staffetta), ha deciso di insistere sui 100 metri (primo italiano di sempre a scendere sotto il muro dei dieci secondi) e di non provare il mezzo giro di pista, distanza in cui ha già ottenuto il minimo per i Giochi (20.14 lo scorso anno, a quattro centesimi dal personale) e in cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei.