Atletica, Filippo Tortu apre la stagione contro Noah Lyles! Gara vibrante negli USA

Filippo Tortu si appresta a fare il proprio esordio stagionale. Il Campione Olimpico della 4×100 debutterà sabato 13 aprile, alle ore 23.35 italiane. Il velocista brianzolo sarà impegnato sui 100 metri al Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA). L’azzurro è stato inserito nella seconda corsia di una gara che si preannuncia altamente scintillante, visto che sarà presente anche lo statunitense Noah Lyles.

Il nostro portacolori se la dovrà dunque vedere contro il Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100, piazzato in seconda corsia e pronto a dire la sua all’aperto dopo l’argento iridato sui 60 metri. Attenzione anche da altri big come lo statunitense Kenny Bednarek (argento olimpico sui 200 metri) e il giapponese Abdul Jakim Sani Brown (già 10.02 in stagione), senza sottovalutare l’altro americano Kyree King, i liberiani Emmanuel Matadi e Joseph Fahnbulleh, Rikkoi Brathwaite dalle Isole Vergini Britanniche.

Filippo Tortu tornerà a correre i 100 metri a 325 giorni di distanza dall’ultima volta, ovvero al Meeting di Savona nel 2023 (10.16 e 10.17 ventoso). Il brianzolo, che si sta attualmente allenando a Montverde, ha dichiarato: “Sono molto carico e determinato per il mio esordio, sarà una gara di altissimo livello, con 8 atleti iscritti con un personale migliore del mio. Un grande stimolo e un’ottima occasione per testare il lavoro che sto facendo con il mio allenatore. Mi sento bene, anche se siamo ancora all’inizio della stagione. Una stagione molto importante per me, forse la più importante, per le grandi sfide che mi attendono con gli Europei a Roma e i Giochi Olimpici di Parigi“.