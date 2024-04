Atletica, Diamond League Xiamen 2024: orari, programma, tv, chi parteciperà, azzurri in gara

Comincia domani in Cina la nuova stagione della Diamond League, massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera all’aperto. Xiamen (che verrà seguita tra una settimana da Suzhou) ospiterà il primo dei quindici appuntamenti in programma nel 2024 prima delle Finali che si svolgeranno a Bruxelles tra il 13 e il 14 settembre.

L’Italia schiera per l’occasione una sola rappresentante, Gaia Sabbatini, impegnata in un 1500 metri di livello stellare grazie alla presenza delle varie etiopi Gudaf Tsegay, Diribe Welteji, Birke Haylom, Worknesh Mesele, Axumawit Embaye e Freweyni Hailu. Nelle altre prove spicca la partecipazione del fenomeno svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, oltre ai velocisti americani Christian Coleman e Fred Kerley nei 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima tappa stagionale della Diamond League di atletica leggera a Xiamen. Il meeting cinese verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE XIAMEN 2024

Sabato 20 aprile

11.35 Salto in alto (maschile)

12.21 Getto del peso (femminile)

12.30 Salto con l’asta (maschile)

13.04 400 metri (femminile)

13.17 100 ostacoli

13.20 Lancio del disco (femminile)

13.25 5000 metri (maschile)

13.39 Salto triplo (maschile)

13.47 200 metri (femminile)

13.55 800 metri (maschile)

14.05 3000 siepi (femminile)

14.27 110 ostacoli

14.37 1500 metri (femminile) – Gaia Sabbatini

14.53 100 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE XIAMEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.00, gratis; Sky Go e Now TV dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport.